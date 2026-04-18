Uomo trovato morto a Torchiati di Montoro cause del decesso ancora ignote

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile 2026, un uomo è stato rinvenuto senza vita nella frazione di Torchiati, nel comune di Montoro. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini, ma al momento le cause del decesso non sono state ancora chiarite. La salma è stata messa a disposizione delle autorità competenti in attesa di ulteriori accertamenti.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile 2026, un uomo è stato trovato privo di vita nella frazione di Torchiati, nel comune di Montoro (Avellino).Indagini di Carabinieri e municipale ancora in corsoSul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Montoro e la polizia municipale, che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Uomo trovato morto a Eboli: risiedeva a MontoroDramma, questa mattina, ad Eboli, dove un uomo è stato trovato morto in Piazza della Repubblica. Montalto Uffugo: uomo di 57 anni trovato morto in auto, indagini aperte per chiarire le cause del decesso.Montalto Uffugo, un uomo di 57 anni ritrovato senza vita in auto: indagini in corso e un’ombra sulla provincia cosentina Montalto Uffugo, in...