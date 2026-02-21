Allegri | Inter favoritissima per lo Scudetto ma se loro cascano di sotto il Milan sarà pronto
Allegri afferma che l’Inter è favorita per lo Scudetto, ma segnala che il Milan è pronto a approfittare di eventuali passi falsi. Il tecnico rossonero calcola che i nerazzurri devono vincere 12 delle ultime 13 partite per avere la certezza del titolo. Tuttavia, avverte che se l’Inter dovesse perdere punti, i rossoneri devono essere pronti a sfruttare l’occasione. Il Milan si prepara quindi a ogni possibile scenario.
Il tecnico del Milan fa i calcoli e spiega che l'Inter ha lo scudetto in pugno: "Ci servono 12 vittorie su 13 per raggiungerli", ma al tempo stesso non lo consegna totalmente ai nerazzurri: "Se loro cascano dobbiamo farci trovare pronti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Milan rallenta a Roma, l’Inter scappa a + 5. Ma il derby Scudetto è aperto. Anche se Allegri …Il Milan rallenta a Roma, fermato sull’1-1 dalla Roma di Gasperini, mentre l’Inter si porta a +5 in classifica.
Leggi anche: Allegri non si nasconde quando gli chiedono di firmare per lo spareggio Scudetto con l’Inter: “Sì”
#allegri stava per rifarlo #mrgiacca #milan #derby anche a voi gasa
Argomenti discussi: Inter, arriva una novità sullo scudetto: l’annuncio conferma un aspetto fondamentale.
Allegri, la gufata e la previsione sul punteggio finale in classifica per l'Inter: Se casca di sotto poi il Milan...Le parole del tecnico rossonero prima della sfida di campionato con il Parma: Loro favoriti, ma il nostro compito è fare più punti possibili di qui alla fine ... corrieredellosport.it
Milan, Allegri: Inter netta favorita scudetto. Se poi cascano di sotto…Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di campionato ... msn.com
. @acmilan , Allegri: "Scudetto Inter favorita, ma se cade dobbiamo sfruttare l’occasione" x.com
Dossier arbitri del #Milan. La squadra di #Allegri lamenta 6 punti tolti dai direttori di gara in #SerieA. I rossoneri potrebbero essere attaccati all'#Inter, ma i tifosi delle altre squadre non ci stanno... - facebook.com facebook