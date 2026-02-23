Le Olimpiadi invernali sono la festa dello sport puro che funziona bene persino coi lavori all’italiana Guardian

Le Olimpiadi invernali sono state segnate dal caos e dai fraintendimenti, causati da scandali e polemiche che hanno attirato l’attenzione mondiale. Durante l’evento, alcuni atleti sono stati coinvolti in comportamenti discutibili, mentre altri hanno subito incidenti imprevisti che hanno interrotto le gare. La copertura mediatica si è concentrata su episodi insoliti e controversie, trasformando la manifestazione in un palcoscenico di tensioni e curiosità. La competizione continua tra le piste di neve e le polemiche del pubblico.

Dovevano essere – e un po’ lo sono state – “le Olimpiadi della politica e dei peni, di JD Vance schernito e dei bobbisti ucraini banditi dalla competizione, di una criminale condannata che picchiava la compagna di squadra che era colpevole di aver frodato, di Lindsey Vonn che si schiantava dopo 12 secondi di gara e di Ilia Malinin che commetteva un errore di troppo, di internet che diventava momentaneamente ossessionata dai video al rallentatore di un canadese che accarezzava una pietra da curling con la punta del dito, le Olimpiadi in cui la squadra norvegese di salto con gli sci si rifiutava di rispondere a domande sul fatto che si stessero iniettando o meno acido nei genitali”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Come funziona il curling e a cosa serve la scopa: le regole dello sport alle Olimpiadi invernaliIl curling torna a fare notizia in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Pelli di foca, zaino e…: come funziona lo sport più assurdo delle Olimpiadi invernaliLo sci alpinismo ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi invernali, attirando l’attenzione di molti spettatori.

Le Olimpiadi invernali sono iniziate!

