Montemurlo | nuovi parcheggi e 5600 mq di verde per il quartiere

A Montemurlo sono stati realizzati nuovi parcheggi e sono stati piantati 5600 metri quadrati di verde nel quartiere. Dopo la realizzazione del nuovo collegamento, si attendono modifiche nel flusso di traffico in via Montegrappa. I 30 posti auto drenanti sono stati individuati in specifiche aree della zona, per migliorare la disponibilità di parcheggio e ridurre l’impatto ambientale.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico in via Montegrappa dopo il nuovo collegamento?. Dove si troveranno esattamente i 30 nuovi posti auto drenanti?. Perché l'area di via Leoncavallo diventerà un nuovo polmone verde?. Chi beneficerà concretamente della nuova maglia viaria nel quartiere?.? In Breve Nuovi 30 parcheggi con pavimentazione drenante per gestire il deflusso acque piovane.. Cessione di 5600 metri quadri di area verde al patrimonio pubblico comunale.. Intervento su via Montegrappa e via Leoncavallo per fluidificare il traffico locale.. Simone Calamai conferma il completamento della maglia viaria per l'isolato interessato.. I lavori di urbanizzazione in via Montegrappa a Montemurlo sono terminati, collegando finalmente la strada con via Leoncavallo e creando 30 nuovi parcheggi pubblici per i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurlo: nuovi parcheggi e 5600 mq di verde per il quartiere Notizie correlate Montemurlo: nuovi parcheggi e asfalto in via BuozziLa manutenzione urbana a Montemurlo sta per entrare in una fase operativa concreta con nuovi parcheggi previsti in via Buozzi e via Targetti. De Luca incontra il comitato San Francesco: "Sicurezza, nuovi parcheggi e servizi per il quartiere"L’incontro tra Vincenzo De Luca e il comitato di quartiere San Francesco, presieduto da Laura Vitale, si inserisce nel solco di una campagna... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Montemurlo, nuovi parcheggi e giardini in via Montegrappa; Comunità Energetiche, accordo tra CER Pistoia 1 e Olla Home Solution. Via ai lavori su strade e marciapiedi. Ora arrivano due nuovi parcheggiNon si ferma l’impegno del Comune di Montemurlo per la cura del territorio e la manutenzione delle strade. Nelle prossime settimane prenderanno il via nuovi interventi finalizzati a migliorare il ... lanazione.it