Montemurlo | nuovi parcheggi e asfalto in via Buozzi

A Montemurlo sono in programma lavori per migliorare la viabilità urbana, con l'apertura di nuovi parcheggi in via Buozzi e via Targetti. La manutenzione prevede anche il rifacimento dell’asfalto in alcune strade della zona, con l’obiettivo di rendere più funzionale e sicura l’area. I lavori sono stati annunciati dalle autorità locali e si concentrano su queste due vie.

La manutenzione urbana a Montemurlo sta per entrare in una fase operativa concreta con nuovi parcheggi previsti in via Buozzi e via Targetti. Questi interventi, programmati per le prossime settimane, mirano a migliorare la sicurezza stradale e il decoro del territorio attraverso opere infrastrutturali specifiche. Il piano di lavoro include la rimozione di vecchie aiuole e il rifacimento dell’asfalto in diverse arterie cittadine. Si tratta di un approccio pratico alla gestione dello spazio pubblico che risponde alle esigenze di mobilità dei residenti della zona. La riqualificazione delle aree verdi e dei parcheggi. In via Targetti si procederà alla demolizione della vecchia aiuola esistente per liberare lo spazio necessario alla creazione di nuovi posti auto pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurlo: nuovi parcheggi e asfalto in via Buozzi Articoli correlati Buche a via Dorso: occorrono nuovi interventi per l’asfaltoI lavori interesseranno in particolare il tratto di strada compreso tra la rotatoria di Viale Italia, via Guido Dorso, l’ingresso di via Masucci e... Nuovi parcheggi in via Milano, l’iter procedeLa Giunta comunale di Porto Sant’Elpidio ha dato il via ad una procedura negozia, per acquisire manifestazioni di interesse tra operatori economici...