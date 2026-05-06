Monte Sant’Angelo il programma di Michael

Dal 7 al 9 maggio si terrà a Monte Sant’Angelo la nona edizione del Festival Michael, dedicato alla celebrazione dell’Arcangelo, alla Grotta e ai percorsi storici della città. L’evento si concentra sulla storia longobarda e sulla cultura locale, coinvolgendo la comunità e i visitatori in diverse attività. La manifestazione si svolge nella Città dei due Siti UNESCO e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale della zona.

Monte Sant’Angelo si prepara a vivere la nona edizione di Michael, il Festival che racconta l’Arcangelo, la Grotta, i cammini, la storia longobarda e l’identità della Città dei due Siti UNESCO.Tre giorni di appuntamenti tra spiritualità, tradizione, arte contemporanea, laboratori, visite guidate, musica, fuoco, comunità e grandi produzioni culturali. Nona edizione per il festival dedicato all’Arcangelo, ai due Siti UNESCO e alla grande identità culturale, spirituale e storica della Città. Tra gli appuntamenti: l’opera d’arte contemporanea “costruita” dalla comunità, la conferenzaspettacolo di Antonio Musarra dedicata al legame tra San...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo, il programma di Michael A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate A Monte Sant’Angelo torna il festival MichaelTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città... Leggi anche: Festival Michael, Giorgio Pasotti a Monte Sant’Angelo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Monte Sant'Angelo torna il festival Michael tra arte, natura e fede; Progetto DACC, Monte Sant'Angelo in Grecia al secondo project meeting; Michael 2026, Monte Sant’Angelo celebra La porta del cielo tra storia, fede e comunità; FESTIVAL MICHAEL Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’. Monte Sant’Angelo, il programma di Michael??? IL PROGRAMMA DI MICHAEL 2026 | Dal 7 al 9 maggio torna il Festival del patrimonio Monte Sant’Angelo si prepara a vivere la nona ... ilsipontino.net Monte Sant’Angelo, torna il Festival Michael: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCOMonte Sant’Angelo si prepara ad accogliere la nona edizione di Michael – Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico, ... immediato.net MONTE SANT’ANGELO, TORNA IL FESTIVAL MICHAEL: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCO - facebook.com facebook