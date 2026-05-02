Festival Michael Giorgio Pasotti a Monte Sant’Angelo
Sabato 9 maggio alle 20.30 in Piazza Carlo d’Angiò si terrà un evento legato al Festival Michael 2026. Durante la serata, l’attore Giorgio Pasotti parlerà dell’apparizione della vittoria e della rievocazione storica della battaglia tra Bizantini e Longobardi. L’evento fa parte delle iniziative organizzate per il festival che si svolge a Monte Sant’Angelo.
Festival #Michael2026? Sabato 9 maggio (ore 20.30, Piazza Carlo d’Angiò), l’attore Giorgio Pasotti racconterà l’apparizione della vittoria, la rievocazione storica della battaglia tra Bizantini e Longobardi. Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.A breve il programma completo. www.festivalmichael.it IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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