Monte Faeta continua a vivere momenti difficili. Dopo che un incendio di vaste proporzioni ha interessato la zona, si sono verificati diversi smottamenti e frane, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza. Nelle ultime ore, altre 150 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa dei rischi derivanti dalle frane e dai dissesti del terreno. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

di Gabriele Masiero SAN GIULIANO TERME (Pisa) Passata la paura per le fiamme, ora sono le forti piogge di queste ore e il conseguente rischio di frane e smottamenti a spaventare gli abitanti di Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), sulla parte più alta del versante pisano del Monte Faeta devastato dal maxi incendio nei giorni scorsi. Per questo ieri sera il sindaco sangiulianese, Matteo Cecchelli, ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha disposto l’ evacuazione di circa 150 persone residenti o dimoranti nelle strade maggiormente colpite dal rogo che sono state costrette a trascorrere la notte altrove. Gran parte di loro hanno ottenuto ospitalità presso parenti e amici, anche se il Comune aveva contestualmente predisposto un punto di accoglienza della protezione civile presso la palestra di Ghezzano, in pianura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte Faeta senza pace. Dopo l’incendio, le frane. Evacuate altre 150 persone

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