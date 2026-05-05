Dopo il maxi incendio che ha interessato il crinale del Monte Faeta, si registra un aumento del rischio di frane nella zona. A causa delle piogge intense delle ultime ore, il sindaco di San Giuliano Terme ha disposto l'evacuazione di circa 150 persone che risiedono o si trovano nella parte più alta del rilievo. L’intervento riguarda principalmente le aree lungo il crinale interessato dall’incendio.

Pisa, 5 maggio 2026 – Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Matteo Cecchelli, ha emesso stasera una nuova ordinanza di evacuazione per circa 150 persone residenti o dimoranti nella parte più alta del crinale del Monte Faeta attraversato dal maxi incendio nei giorni scorsi. Il provvedimento è stato preso per le previsioni meteorologiche per le ore serali e notturne, con possibili forte piogge che potrebbero determinare frane e smottamenti di terreno. Il punto di accoglienza. La protezione civile ha allestito un punto di accoglienza in una palestra, in località Ghezzano, comunque gran parte delle persone evacuate troverà ospitalità presso parenti e amici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo l’incendio, il rischio frane: Faeta, non c’è tregua. Evacuate 150 persone a Asciano causa pioggia

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