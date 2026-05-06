Montaruli | Screening e prevenzione contro i suicidi post partum Avanti con la legge

In occasione della giornata dedicata alla salute mentale materna, una deputata di Fratelli d’Italia ha richiamato l’attenzione sull’importanza di implementare misure di screening e prevenzione per il rischio di suicidi nelle donne dopo il parto. La parlamentare ha annunciato l’intenzione di proseguire con l’iter di una legge dedicata a questo tema, sottolineando la necessità di interventi specifici per questa condizione.

Nel giorno in cui si celebra la giornata per la salute mentale materna, Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia e vice capogruppo alla Camera richiama i parlamentari su un tema sensibile che riguarda anche l’Italia. «Chiediamo si vada avanti con la proposta di prevenzione al suicidio in Commissione Affari Sociali iniziando a votare i relativi emendamenti » dice Montaruli sottolineando come sia «Impossibile non pensare ai numeri allarmanti che coinvolgono anche le donne nel post parto proprio oggi che ricorre la giornata per la salute mentale materna. Dati devastanti e pubblici. L’esponente di FdI non ha dubbi: «I dati sono devastanti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Montaruli: “Screening e prevenzione contro i suicidi post partum. Avanti con la legge” Notizie correlate Prevenzione del suicidio, il libro sulla storia di “Dea” alla Camera. Montaruli: “Portiamo avanti una battaglia doverosa”Il suicidio è un tema molto delicato, che già da tempo è sotto l’attenzione delle istituzioni. Abano: 6 incontri gratuiti per prevenire la depressione post-partumAbano Terme accoglie oggi, venerdì 6 marzo 2026, una novità sanitaria cruciale per la salute mentale delle future mamme e dei loro partner. Panoramica sull’argomento Si parla di: Morte cardiaca improvvisa, Augusta Montaruli propone una giornata nazionale della prevenzione. Morte cardiaca improvvisa, Augusta Montaruli propone una giornata nazionale della prevenzioneDalla tragedia di Lorenzo Greco un’iniziativa della parlamentare originaria di San Mauro Torinese per sensibilizzare tutto il Paese ... giornalelavoce.it Screening cardiometabolici: controlli saltuari e valori borderline tra persone attive. I dati dal Mondello Sport FestivalAl Mondello Sport Festival 2026 oltre 250 partecipanti hanno aderito agli screening cardiometabolici realizzati dai farmacisti. Dai dati emerge una prevenzione ancora discontinua: oltre il 60% effettu ... farmacista33.it