Alla Camera è stato presentato il libro “Sarò la tua voce” di Mirna Mastronardi, che narra la vicenda di sua figlia Dea, deceduta a 15 anni il 4 ottobre 2024 a Pisticci. La presentazione si inserisce nel dibattito sulla prevenzione del suicidio, un tema che da tempo coinvolge le istituzioni. La parlamentare Montaruli ha affermato che si tratta di una battaglia doverosa.

Il suicidio è un tema molto delicato, che già da tempo è sotto l’attenzione delle istituzioni. Alla Camera è stato presentato il libro “Sarò la tua voce” di Mirna Mastronardi, che racconta la storia di sua figlia Dea, morta suicida a 15 anni il 4 ottobre 2024 a Pisticci, nel materano. Nel corso della presentazione, l’autrice ha confermato che continuerà il suo percorso «con l’associazione di volontariato “Dea per sempre”, per essere vicina a tutti i ragazzi che vivono in una solitudine devastante». Alla conferenza era presente anche la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che ha ricordato come «prevenire il suicidio e sostenere i... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prevenzione del suicidio, il libro sulla storia di “Dea” alla Camera. Montaruli: “Portiamo avanti una battaglia doverosa”

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