Abano | 6 incontri gratuiti per prevenire la depressione post-partum

A Abano Terme, oggi, venerdì 6 marzo 2026, si svolgono sei incontri gratuiti dedicati alla prevenzione della depressione post-partum. L’iniziativa coinvolge donne in gravidanza e i loro partner, offrendo informazioni e supporto per affrontare questa fase delicata. L’evento si inserisce in un progetto regionale volto a sensibilizzare e fornire strumenti pratici per la salute mentale delle famiglie.

Abano Terme accoglie oggi, venerdì 6 marzo 2026, una novità sanitaria cruciale per la salute mentale delle future mamme e dei loro partner. Al Policlinico Abano nasce il servizio di Psicologia Perinatale, un progetto gratuito dedicato alle donne che sceglieranno questa struttura per il parto. La presentazione avviene in concomitanza con la festa della Donna, con la presenza del sindaco Federico Barbierato e dei responsabili clinici. L'iniziativa mira a prevenire il disagio psicologico prima che diventi depressione post-partum, integrando ascolto attivo e screening precoci nel percorso nascita già consolidato. Un nuovo presidio per la salute emotiva al Policlinico Abano Il territorio del Veneto, noto per la sua vocazione manifatturiera e turistica, vede spesso le strutture sanitarie come pilastri del benessere collettivo.