Ravenna punta al rilancio | 560mila euro per il cuore della città

Il Comune di Ravenna ha presentato alla Regione Emilia-Romagna una candidatura per un progetto chiamato Destinazione Ravenna centro, con l’obiettivo di ottenere 560mila euro. Il piano strategico si focalizza sulla rigenerazione del cuore storico della città, con l’intento di migliorare l’economia e i servizi locali. La richiesta è stata inviata per finanziare interventi specifici destinati a rivitalizzare il centro cittadino.

Il Comune di Ravenna ha presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per il progetto denominato Destinazione Ravenna centro, un piano strategico che punta a ottenere 560mila euro per rigenerare l’economia e i servizi del nucleo storico. L’iniziativa si inserisce nel quadro del riconoscimento dell’area come hub urbano, con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali, migliorare la mobilità e potenziare l’attrattività turistica attraverso una serie di interventi strutturali e promozionali. Un piano d’azione su tre pilastri per il commercio e l’urbanistica. La strategia elaborata dall’amministrazione, che ha la partecipazione delle associazioni dedite al commercio e all’artigianato, si articola attraverso tre direttrici complementari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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