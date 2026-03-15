L’orchestra del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti agli Scavi di Pompei

L'orchestra del Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento si esibirà agli Scavi di Pompei con la direzione di Riccardo Muti. L'evento si svolgerà in un ambiente storico di grande rilievo e vedrà la partecipazione del celebre maestro. L'esibizione sarà aperta al pubblico e rappresenta un'importante occasione per il conservatorio. La performance è prevista nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Prestigioso riconoscimento per il Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento. L’orchestra dell’istituto sannita sarà protagonista il prossimo 18 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, dove si esibirà insieme all’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, diretta dal Maestro Riccardo Muti, in un concerto dedicato alle musiche dei grandi operisti italiani. Un appuntamento di forte valore artistico e simbolico che vedrà fianco a fianco giovani musicisti impegnati in percorsi di alta formazione. L’iniziativa punta infatti a favorire l’incontro tra nuove generazioni di strumentisti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in un contesto musicale di grande prestigio internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’orchestra del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti agli Scavi di Pompei Articoli correlati Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Conservatorio “Nicola Sala”, donata la collezione musicale del primo presidenteIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione... Contenuti e approfondimenti su Nicola Sala Temi più discussi: Il Conservatorio ''Nicola Sala'' riceve la collezione musicale del suo primo presidente Antonio Pietrantonio; Bruch e Brahms a L’Ora della Musica domani alla Galleria Parmeggiani; Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia; Giacomo Bucci – Mainstream Overtures: quando il pop mondiale passa sotto la bacchetta. Applausi per l’Orchestra da Camera degli allievi del Conservatorio CulturaBellissima performance degli allievi del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento lo scorso 20 febbraio, nell’auditorium del Complesso Monumentale San Vittorino, per il concerto ... realtasannita.it I musicisti del Nicola Sala conquistano gli Usa con Cavalleria rusticanaUna serata di grande musica e forti emozioni quella che si è tenuta presso la prestigiosa Marion Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts di Filadelfia, dove si è esibita l’orchestra ... ilmattino.it Premio Nazionale delle Arti – Sezione Pop Rock: al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento la finale nazionale Benevento, 13.03.2026 Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospita la finale della Sezione Pop Rock del Premio Nazion facebook Il Conservatorio “Nicola Sala” riceve la collezione musicale del suo primo Presidente - x.com