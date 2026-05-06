La governatrice dello stato ha annunciato che i tifosi che assisteranno ai Mondiali 2026 dovranno pagare 150 dollari per i trasporti organizzati dalla Fifa. La decisione ha provocato scontri con il presidente della federazione internazionale. La misura potrebbe aggravare le difficoltà di spostamento per i partecipanti, considerando il deficit di fondi del servizio di trasporto pubblico locale. La questione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e le autorità statali.

? Cosa scoprirai Perché la governatrice ha deciso di scontrarsi con Gianni Infantino?. Come influirà il deficit del New Jersey Transit sui tifosi?. Chi ha cambiato radicalmente la strategia per i Mondiali 2026?. Quali conseguenze avrà questo pedaggio sul bilancio della Fifa?.? In Breve New Jersey Transit affronta un deficit di 200 milioni di dollari.. Precedente governatore Phil Murphy aveva garantito otto partite con accordi generosi.. Fifa contava su entrate per 13 miliardi di dollari dall'evento mondiale.. Il calcio coinvolge il 40% delle famiglie americane secondo i dati.. La governatrice del New Jersey Mikie Sherrill ha deciso di bloccare i piani della Fifa per il Liberty State Park, imponendo un pedaggio di 150 dollari per l’uso dei trasporti pubblici durante i Mondiali 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: il New Jersey impone 150$ per i trasporti alla Fifa

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