Mondiali 2026 l’Iran chiede alla Fifa di spostare le sue partite in Messico

L’Iran ha presentato una richiesta ufficiale alla Fifa per spostare le sue partite dei Mondiali 2026 dal territorio statunitense al Messico. La richiesta è stata comunicata recentemente e riguarda le partite della fase a gironi. La decisione finale sulla richiesta non è ancora stata annunciata dalla Federazione internazionale.

L’Iran sta cercando di ottenere lo spostamento delle partite della Coppa del Mondo Fifa dagli Stati Uniti al Messico. La partecipazione della nazione di Teheran al torneo che si terrà la prossima estate in Nord America è stata messa in dubbio dopo che Washington e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro l’Iran, che ha poi risposto con attacchi contro basi statunitensi in altri Paesi del Golfo Persico. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non ritenere “appropriata” la presenza della nazionale iraniana ai Mondiali di calcio “per la loro vita e sicurezza”. Ora, il capo della federazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, l’Iran chiede alla Fifa di spostare le sue partite in Messico Articoli correlati Mondiali, l’Iran chiede alla FIFA di spostare le partite in MessicoLa Federazione calcistica dell’Iran ha avviato un’interlocuzione con la FIFA per chiedere lo spostamento delle partite del primo turno dei Mondiali... Mondiali 2026, l’Iran chiede alla FIFA di giocare le partite in MessicoIl ministro dello sport iraniano ha confermato l'apertura di un tavolo negoziale con la FIFA per permettere all'Iran di partecipare ai prossimi... Tutti gli aggiornamenti su Mondiali 2026 l'Iran chiede alla Fifa... Temi più discussi: Mondiale 2026: chi viene ripescato se l'Iran rinuncia?; Mondiali di calcio senza l’Iran, si apre un'altra finestra per l’Italia ma tutto è in mano alla Fifa; Iran fuori dai Mondiali, chi viene ripescato? Ecco cosa dice il regolamento FIFA; La rinuncia dell'Iran ai Mondiali 2026 apre la corsa al ripescaggio: a chi tocca? E l'Italia?. Tensioni Mondiali 2026, la FIFA: Auspichiamo che tutti rispettino il calendario. Iran compresoÈ scoppiato un caso diplomatico sui prossimi Mondiali di calcio 2026. La federazione iraniana (FFIRI) ha ufficialmente aperto un tavolo di trattativa. tuttomercatoweb.com Iran ai Mondiali 2026: la Federcalcio tratta con la FIFA per giocare in Messico e non negli USAL'ambasciata iraniana in Messico avanza la proposta ufficiale alla FIFA di spostare le gare del Gruppo G — con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda — dalla sede statu ... sportface.it Dopo le tensioni con gli USA, l'Iran propone di spostare le sue partite in Messico: la palla passa alla Fifa - facebook.com facebook Iran, sì alla partecipazione ai Mondiali: ma chiede alla Fifa di giocare in Messico x.com