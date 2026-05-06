Sky e F1 hanno annunciato un accordo che prolunga la loro partnership, assicurando agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l'accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 fino al 2032. La collaborazione, di durata pluriennale, permette di vedere le gare del mondiale di Formula 1 soltanto sui canali di Sky in questi paesi. La notizia riguarda le modalità di trasmissione di uno degli sport più seguiti del momento.

Sky e F1 annunciano un'estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l'accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. In Italia, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i GP del Mondiale di F1, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8: una vetrina strategica che contribuisce ad ampliare il pubblico e a rafforzare la visibilità della Formula 1. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell'accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell'offerta di Sky.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mondiale in esclusiva su Sky fino al 2032

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