Il Mondiale 2026 sta attirando l’attenzione non solo per le partite in programma, ma anche per le polemiche che lo circondano. In Messico sono scoppiate proteste contro i prezzi elevati dei biglietti e delle strutture, mentre si segnalano preoccupazioni riguardo all’aumento dell’inquinamento legato alle grandi manifestazioni sportive. Nel frattempo, un rappresentante di un’amministrazione internazionale ha chiesto ufficialmente alla FIFA di riconsiderare l’esclusione di una squadra asiatica, mentre si discute anche del ruolo dell’Italia.

Mentre Paolo Zampolli, inviato speciale dell’amministrazione Trump per le partnership globali e lo sport, fa pressione alla FIFA per il ripescaggio dell’Italia al posto degli «inaffidabili» iraniani, la Coppa del Mondo sta facendo discutere per questioni extra campo. Soprattutto in Messico. Paolo Zampolli (foto Imagoeconomica). Il Messico proibitivo: in pochi possono permettersi i biglietti. L’inizio del Mondiale 2026 – che per la prima volta è stato organizzato in tre nazioni, cioè Messico, Canada e Stati Uniti – è previsto l’11 giugno all’ Azteca di Città del Messico, e vedrà in campo la nazionale locale e quella sudafricana. Lo stadio, con una capienza di quasi 90 mila posti, è stato scelto per ospitare cinque partite.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mondiale 2026 tra prezzi folli, proteste in Messico e inquinamento

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