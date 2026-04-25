Amazon propone in questa settimana tredici set LEGO, tra cui alcuni modelli dedicati alle Ferrari e ai film, con sconti significativi rispetto al prezzo originale. L’offerta riguarda prodotti di varie dimensioni e temi, disponibili a prezzi ridotti durante tutto il fine aprile. I consumatori possono approfittare di questa promozione per acquistare set iconici a prezzi più bassi rispetto al normale.

? Cosa sapere Amazon offre tredici set LEGO con sconti extra su modelli Ferrari e cinema questo fine aprile.. I ribassi cumulativi al check-out riducono i prezzi di modelli iconici come la Ferrari SF-24.. Tredici set iconici LEGO sono attualmente disponibili con sconti extra su Amazon questo fine aprile 2026, offrendo opportunità di risparmio che integrano le riduzioni già applicate sui prezzi di listino. Il catalogo promozionale del weekend copre diverse categorie, dai modelli tecnici ai riferimenti cinematografici e alla linea botanica. Per i collezionisti di automobili, la Ferrari SF-24 della linea Technic presenta un ribasso del 14% oltre a un ulteriore taglio di 27,88 euro al momento del pagamento, trattandosi di un modello in scala 1:8.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LEGO in offerta: 13 set iconici tra Ferrari e film a prezzi folli

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