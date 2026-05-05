Mondello tenta assalto in farmacia ma ci sono le casse automatiche | così rapina 100 euro a un' anziana cliente

A Mondello, un uomo ha tentato di rapinare una farmacia, ma trovandosi di fronte alle casse automatiche ha deciso di rivolgersi a un’anziana cliente, minacciandola con un coltello e chiedendole di consegnargli i soldi. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio e sono stati chiamati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La donna non ha riportato ferite e la scena è stata messa sotto controllo.

Aveva messo nel mirino la farmacia di Mondello ma alla fine si è trovato costretto a ripiegare su un’anziana cliente, minacciandola con un coltello perché gli consegnasse i soldi. Una rapina è stata messo a segno questa mattina nell’attività che si trova a due passi dalla piazza principale dove.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Blitz dei ladri in farmacia. Rubate le casse automatiche Leggi anche: Furto al Conad di Opicina nella notte: svuotate le casse automatiche