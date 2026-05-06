Durante la puntata di TennisMania trasmessa su YouTube da OA Sport, è stato commentato come il giocatore abbia trasmesso agli avversari una sensazione di imbattibilità, influenzando le sfide sui campi. La discussione si è concentrata sulle sue prestazioni recenti e sull’impatto psicologico che il suo modo di giocare ha sui rivali. La trasmissione ha analizzato anche le reazioni di alcuni esperti di tennis rispetto al suo stile.

Nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato del possibile cammino degli azzurri nel tabellone maschile e del vantaggio psicologico che potrebbe avere Sinner nei confronti degli avversari nel torneo di casa. Il possibile cammino degli azzurri: “ Considerando che il torneo è di un certo livello, non credo che i sorteggi degli italiani non teste di serie siano malvagi. Berrettini gioca con Popyrin, uno dei giocatori più in duri del circuito, poi avrebbe Mensik. Se arrivasse ad un terzo turno con Sinner, sarebbe una bella gratificazione in vista della stagione su erba.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Sinner ha messo nella testa degli avversari una sensazione di imbattibilità”

Notizie correlate

Lecce, parla Di Francesco: «Un po’ troppa Inter per noi ma la squadra ha messo tutto in campo. Dovevamo però dare quella sensazione»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.

Leggi anche: Gullit: «Leao è un grande giocatore, ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa»

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Monaco: Sinner ha messo nella testa degli avversari una sensazione di imbattibilità; Sinner va in semifinale a Madrid, la stella Jodar dovrà attendere: Rafa mi ha portato al limite; Atp Madrid, Sinner batte Fils e conquista un posto in finale: domenica sfiderà Zverev; Sinner da record: a Madrid batte Zverev 6-1, 6-2 e vince il quinto Masters 1000 di fila.

Monaco: Sinner ha messo nella testa degli avversari una sensazione di imbattibilitàNella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista ... oasport.it

Monaco: Una rinuncia di Sinner a Roma sarebbe logica, ma non è probabile. Ha il carisma di FedererGuido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è espresso sui temi d'attualità del tennis internazionale nell'ultima puntata di TennisMania, in onda ... oasport.it

20 anni dopo l’ultima volta l’Arsenal torna a giocare una finale di Champions League. Affronterà la vincente tra Bayern Monaco e Psg: i Gunners possono vincere il titolo - facebook.com facebook

Olympiacos, lo sweep è servito: il Monaco spazzato via anche in Gara 3 @Sportando x.com