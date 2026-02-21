Lecce parla Di Francesco | Un po’ troppa Inter per noi ma la squadra ha messo tutto in campo Dovevamo però dare quella sensazione

Eusebio Di Francesco attribuisce la sconfitta del Lecce contro l’Inter alla superiorità degli avversari. Il tecnico osserva che la squadra ha dato il massimo, ma non è riuscita a trasmettere la giusta sensazione di competitività. Dopo il match, ha sottolineato la necessità di migliorare la percezione di forza sul campo. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0, lasciando molte riflessioni sul rendimento complessivo dei padroni di casa.

