L'ex calciatore ha commentato le prestazioni dell'attaccante, definendolo un grande talento. Ha aggiunto che il giocatore mostra grandi qualità tecniche, anche se a volte sembra affrontare delle difficoltà personali in campo. Le sue parole si sono concentrate sulle caratteristiche tecniche e sulla presenza in partita, senza entrare in analisi più approfondite. La discussione si è concentrata sugli aspetti legati alle prestazioni sportive e alle percezioni sulla sua continuità.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Capello analizza: «Juve? Se arrivasse Alisson sarebbe un upgrade. Io non punterei su Lewandowski. Milan? Per me, la coppia Zirkzee Pulisic farebbe faville» Mourinho svela: «Nessuno del Real Madrid ha parlato con me! Mi resta un anno di contratto con il Benfica» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gullit: «Leao è un grande giocatore, ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa»

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“Io il calcio non l’ho mai visto solo come un gioco. Per me è sempre stato qualcosa di più. È libertà, è istinto, è quel momento in cui tutto sembra facile… anche quando non lo è. Sono Ruud Gullit, e ho imparato che il calcio è il gioco più semplice del mondo… - facebook.com facebook

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