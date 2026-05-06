Molestata mentre passeggiavo | una giovane racconta sui social l' episodio avvenuto in spiaggia libera

Da ravennatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna ha condiviso sui social un episodio avvenuto in una spiaggia libera, riferendo di essere stata molestata mentre si trovava seduta a guardare il mare. Secondo quanto raccontato, l’uomo si sarebbe avvicinato da dietro e avrebbe tentato di molestare la donna durante una passeggiata mattutina. L’episodio si è verificato a Lido Adriano, in un’area aperta senza particolari restrizioni o sorveglianza.

“Questa mattina in spiaggia libera a Lido Adriano camminavo tranquilla, mi sono seduta per ammirare il mare quando da dietro è arrivato un uomo che ha tentato di molestarmi”. È la testimonianza raccontata da una giovane ravennate tramite le sue pagine social. Qui, la ragazza, che insieme alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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