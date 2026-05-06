Molestata mentre passeggiavo | una giovane racconta sui social l' episodio avvenuto in spiaggia libera

Una giovane donna ha condiviso sui social un episodio avvenuto in una spiaggia libera, riferendo di essere stata molestata mentre si trovava seduta a guardare il mare. Secondo quanto raccontato, l’uomo si sarebbe avvicinato da dietro e avrebbe tentato di molestare la donna durante una passeggiata mattutina. L’episodio si è verificato a Lido Adriano, in un’area aperta senza particolari restrizioni o sorveglianza.

“Questa mattina in spiaggia libera a Lido Adriano camminavo tranquilla, mi sono seduta per ammirare il mare quando da dietro è arrivato un uomo che ha tentato di molestarmi”. È la testimonianza raccontata da una giovane ravennate tramite le sue pagine social. Qui, la ragazza, che insieme alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate “Mi ha molestata 20 anni fa”: Ruby Rose accusa Katy Perry, scoppia il caso sui socialIn questi giorni di felicità ritrovata accanto al nuovo partner Justin Trudeau, come dimostrano le foto dal Coachella, un fulmine a ciel sereno ha... Denuncia sui social: “Fotografava donne in spiaggia”. Ma un testimone parla di razzismoPesaro, lunedì 27 aprile 2026 - Doveva essere la denuncia di un episodio molesto in spiaggia.