Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato questa mattina in stazione dopo aver avvicinato una quindicenne alle sue spalle mentre attraversava il sottopassaggio. La giovane stava camminando tranquillamente sui binari quando l’uomo si è avvicinato, portando a termine l’atto di molestia. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato il ragazzo e lo hanno condotto in commissariato.

Ha avvicinato una ragazzina di 15 anni raggiungendola alle spalle, mentre lei in tutta tranquillità stava percorrendo il sottopassaggio per raggiungere i binari della stazione. Ed è stato in quel momento che lei all’improvviso ha sentito una mano che l’ha palpeggiata all’altezza dei glutei. È successo lunedì mattina alla stazione ferroviaria di Treviglio. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino marocchino, 22 anni, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. A cui si aggiunge ora anche il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molesta quindicenne. Ragazzo di 22 anni arrestato in stazione

He trusts his first love and leaves her; she learns the truth, divorces and returns for revenge

Notizie correlate

Leggi anche: Molesta due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino: arrestato per violenza sessuale

Arrestato ragazzo bresciano di 22 anni: gli hanno trovato in casa droga per 400.000 euroNella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo (provincia di Sondrio) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo,...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Terrore sui Navigli: uomo molesta tre donne in pochi minuti e scappa verso la stazione; Studentessa 15enne palpeggiata mentre torna da scuola a Carate, denuncia e indagini; Treviglio, molesta una 15enne nel sottopasso della stazione: arrestato 22enne senza fissa dimora; Ubriaco e drogato, aggredisce i sanitari: poi calci, pugni e sputi alla polizia - BresciaToday.

io ho 27 anni, sono del 98 quindi al limite E ho visto che nel mio progetto si sono candidati molti ragazzi molto più piccoli, di 18 anni anche e ho paura che io essendo una delle più grandi venga esclusa e siano loro avvantaggiati Tra un ragazzo di 18/20/21 - facebook.com facebook

Tre persone sono cadute in acqua a Venezia: un ragazzo di 20 anni è morto x.com