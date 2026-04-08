Arrestato ragazzo bresciano di 22 anni | gli hanno trovato in casa droga per 400.000 euro

Nella serata del 6 aprile, i carabinieri della stazione di Sondalo hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 22 anni, originario di Brescia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, è stata trovata in casa una quantità di droga stimata in circa 400.000 euro. L’arresto è stato effettuato dopo un intervento di polizia sul territorio.

Nella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo (provincia di Sondrio) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo, bresciano classe 2004, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controlloIn particolare, i militari hanno proceduto al controllo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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