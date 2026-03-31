Natale Pd Montesilvano | La maggioranza non discute i miei emendamenti sulla Tari che puntano a sostenere i cittadini

La consigliera comunale del Partito Democratico di Montesilvano ha dichiarato che la maggioranza non ha portato avanti la discussione sugli emendamenti da lei presentati. Questi emendamenti riguardano agevolazioni sulla tassa sui rifiuti destinati ai cittadini. La consigliera ha sottolineato che i progetti non sono stati esaminati durante le sedute dell’ultima assemblea comunale.

La consigliera del Partito Democratico Manuela Natale illustra gli emendamenti da discutere in consiglio comunale per dare agevolazioni ai cittadini sulla Tari, che sono stati rimandati dalla maggioranza di centrodestra La consigliera comunale del Partito Democratico Manuela Natale di Montesilvano, interviene in merito alla mancata discussione degli emendamenti da lei presentati per le agevolazioni sulla Tari per i cittadini. Gli emendamenti erano all'ordine del giorno del consiglio comunale poi rinviato dal centrodestra. "Si tratta di emendamenti fortemente innovativi volti a tutelare le famiglie che oggi versano in forte difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati La consigliera Natale (Pd) sulla sicurezza a Montesilvano: "Vigili di quartiere e videosorveglianza"La consigliera comunale Manuela Natale del Pd ritiene che "il controllo di vicinato non costituisce garanzia per i cittadini" «Sicurezza a... Natale (Pd): "182 telecamere installate a Montesilvano, ma 93 non funzionano. Sulla sicurezza il centrodestra ha fallito"Solo 89 delle 182 telecamere di sicurezza installate a Montesilvano sarebbero funzionati: 93 quelle non operative.