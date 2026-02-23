Ho chiamato un criminale e mi ha fatto capire come si fa una truffa con un sms

Un uomo ha raccontato di aver ricevuto un SMS truffaldino che gli ha fatto credere di aver autorizzato una transazione da 9.000 euro. La comunicazione digitale ha creato confusione, portandolo a dubitare delle sue azioni. Durante la conversazione, l’interlocutore ha insistito più volte sulla richiesta di conferma, spingendo il titolare del conto a vacillare. La scena si è conclusa con il soggetto che si è reso conto di essere stato vittima di una frode digitale.

Un finto bonifico, buona parlantina e il fattore paura dalla sua parte: ecco la formula che frutta molti soldi con la tecnica del vishing “Guardi che la situazione è grave, bisogna muoversi e non c’è tempo da perdere”. Parlantina sciolta e un’evidente capacità manipolatoria. Ha evitato di qualificarsi quando ha risposto, avviando la conversazione con aggressività. Quella necessaria a incutere timore, a confondere l’interlocutore per poi estorcergli informazioni fondamentali, dati sensibili e magari gli accessi al conto corrente. La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

