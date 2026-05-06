Modena riparte il Festival per la sostenibilità | sfida all’Agenda 2030

A Modena è ripreso il Festival dedicato alla sostenibilità, con particolare attenzione alla sfida dell’Agenda 2030. Durante l’evento, vengono esplorate le ripercussioni delle decisioni economiche attuali sul futuro dei giovani e vengono presentate alcune soluzioni pratiche per contrastare la povertà nella zona. Il festival coinvolge esperti e rappresentanti delle istituzioni, offrendo uno spazio di confronto sui temi ambientali e sociali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le scelte economiche di oggi il futuro dei giovani?. Quali soluzioni concrete propone il festival per ridurre la povertà locale?. Dove si terranno i laboratori tra imprese e studenti universitari?. Perché la sostenibilità richiede di superare la logica del profitto immediato?.? In Breve Incontri il 6 maggio al BPER Forum e il 7 maggio all'Ex AMCM.. Convegno Unimore all'Orto Botanico venerdì 8 maggio alle ore 16:00.. Sustainability Ring per studenti e imprenditori a Spilamberto giovedì 14 maggio.. Elena Salda e Marcella Mallen promuovono la responsabilità sociale e l'Agenda 2030.. Il Festival dello Sviluppo Sostenibile riparte a Modena questo mercoledì 6 maggio, portando la nona edizione della rassegna promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nel cuore della città emiliana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, riparte il Festival per la sostenibilità: sfida all’Agenda 2030 Notizie correlate Modena al centro dell'Agenda 2030: torna il Festival dello Sviluppo SostenibileModena torna a essere protagonista del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal la maggiore iniziativa italiana dedicata alla diffusione della... «Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030»«Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030, grazie a un lavoro strutturato che mette al...