Modena 38 docenti a rischio | polemica per i tagli al sostegno

A Modena, 38 insegnanti coinvolti nel sostegno agli studenti sono stati informati della perdita del loro incarico, scatenando una discussione tra le parti interessate. La comunicazione è arrivata tramite email nel corso della chiusura scolastica, sollevando critiche sulla modalità di comunicazione. La riduzione di 18 posti nel settore ha suscitato preoccupazioni tra i docenti e le famiglie, senza ancora una spiegazione ufficiale sulle motivazioni.

? Cosa scoprirai Come influirà il taglio di 18 docenti sul sostegno agli alunni?. Perché i docenti hanno ricevuto la notifica via email durante la chiusura?. Chi dovrà rispondere delle decisioni prese per i trasferimenti d'ufficio?. Quali conseguenze avrà l'interrogazione parlamentare sulla gestione delle scuole modenesi?.? In Breve Comunicazione via email avvenuta il 30 aprile con tempi di risposta brevissimi.. Taglio di 18 posti dedicati al sostegno per studenti con disabilità.. Interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Vaccari, Guerra Rando e Manzi.. 27 insegnanti delle scuole superiori rischiano il trasferimento d'ufficio a Modena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, 38 docenti a rischio: polemica per i tagli al sostegno Notizie correlate Modena, 38 docenti a rischio: il calo demografico taglia i posti? Cosa scoprirai Quali istituti modenesi perderanno più docenti di sostegno quest'anno? Come influiranno i tagli al personale sulla gestione delle... Istituti tecnici, i docenti chiedono un incontro al Ministro: “Tagli a diritto ed economia mettono a rischio la formazione civica”Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina “Diritti Umani” (CNDDU), insieme all’associazione Apidge, ha chiesto un incontro urgente al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SCUOLA, ORGANICI DOCENTI: 38 PERDENTI POSTO; Scuola, trasferimenti e caos: a Modena 38 insegnanti scoprono via mail di aver perso il posto; Scuola Modena, Costi (Pd): 38 docenti a rischio cattedra, serve chiarezza; Caos scuola, 38 docenti perdono il posto via mail: scoppia il caso trasferimenti. Gli insegnanti non sono pedine. Scuola, caos organici: Tolta la cattedra a 38 docenti di ruolo. E’ inaccettabileFederica Di Padova del Pd: E’ stata inviata una mail il 30 aprile con la richiesta do decidere solo in pochi giorni il proprio futuro col rischio di trasferimenti d’ufficio anche a decine di chilomet ... ilrestodelcarlino.it Caos scuola, 38 docenti perdono il posto via mail: scoppia il caso trasferimenti. Gli insegnanti non sono pedineIl caso a Modena, interrogazione parlamentare sulla riorganizzazione degli organici. La denuncia di sindacati e Pd: Chiediamo al ministro Valditara di intervenire per chiarire la situazione ... msn.com il Santone. . Sono stato invitato da @fantinatidavide al raduno dei norcini a Modena, ho avuto il piacere di far sentire a @gianlucanana, @franco.moretti.3367 , Giorgino e a tutti gli altri la salsiccia di mora romagnola del video con @romagnacarni_by_donini # - facebook.com facebook Pallavolo SL - Buchegger: "Lascio Modena con una bellissima sensazione, non è un segreto che per me è un posto speciale" x.com