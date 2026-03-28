Istituti tecnici i docenti chiedono un incontro al Ministro | Tagli a diritto ed economia mettono a rischio la formazione civica

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina “Diritti Umani” e l’associazione Apidge hanno richiesto un incontro urgente al Ministro dell’Istruzione e del Merito. La richiesta nasce dalla preoccupazione per i tagli alle materie di diritto ed economia negli istituti tecnici, che, secondo i docenti, rischiano di compromettere la formazione civica degli studenti. La richiesta è stata presentata in un momento di crescente attenzione sulle questioni legate all’educazione civica.

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina “Diritti Umani” (CNDDU), insieme all’associazione Apidge, ha chiesto un incontro urgente al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La richiesta — formalizzata dal segretario generale Alessio Parente e inviata per conoscenza anche alla Presidenza della Repubblica — nasce dalle preoccupazioni legate alla riduzione delle ore dedicate alle discipline giuridiche ed economiche negli istituti tecnici e professionali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Riforma istituti tecnici: un colpo alla didattica e alla stabilità dei docenti di economia – LetteraInviata da Francesca Di Dio, a nome del Gruppo idonei A045- I tagli alle ore di economia aziendale aumentano la precarietà dei docenti e... Riforma Istituti Tecnici dal 2026/27: Formazione Scuola Lavoro già dal secondo anno. Ancora non chiarite le classi di concorso. primo incontro al MinisteroSi è concluso al Ministero l'incontro con i sindacati di informativa sul Decreto concernente l’attuazione degli articoli 26 e 26-bis del... Una selezione di notizie su Istituti tecnici Temi più discussi: La riforma degli istituti tecnici e i rebus da chiarire: la questione delle scienze sperimentali; LE CONTRADDIZIONI DEL MIM. LA NOTA CHE TRADISCE LA RIFORMA DEI TECNICI; Riforma Istituti Tecnici, Gilda Unams lancia l'allarme sui nuovi quadri orari: appello ai docenti per bloccare le delibere e tutelare le cattedre; Inviate alle scuole le indicazioni operative per l’avvio della riforma dei Tecnici. Risolte alcune criticità. Graduatoria interna di istituto 2026, come si compila per i docenti di sostegnoGraduatorie interne di istituto: saranno pubblicate all'albo della scuola entro il 17 aprile e si saprà se ci saranno sovrannumerari. orizzontescuola.it Riforma istituti tecnici 2026, Cisl Scuola: la materia scienze sperimentali va separata in due. L’incontro al MimOggi, 26 marzo, si è svolta una riunione su individuazione classi di concorso per discipline percorsi di istruzione tecnica in relazione a nuovi quadri orari al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ... tecnicadellascuola.it Classe A21 e riforma istituti tecnici: il futuro della disciplina è incerto Leggi qui: https://www.scuolalink.it/classe-a21-e-riforma-istituti-tecnici-il-futuro-della-disciplina-e-incerto - facebook.com facebook La riforma degli istituti tecnici, destinata a entrare in vigore a partire dall’anno scolastico 2026/2027, continua a suscitare preoccupazioni tra i docenti e le associazioni disciplinari. Tra i nodi più critici emerge quello relativo alla Geografia, dis… x.com