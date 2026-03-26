Dopo la scadenza delle domande presentate entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA che si libereranno a causa dei pensionamenti previsti per il 2026, con decorrenza dal 1° settembre. Gli elenchi sono in fase di aggiornamento e riguardano le varie province.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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