Misano prepara la deroga per i bagnini

A Misano si lavora per ottenere una deroga che permetta ai bagnini di proseguire la loro attività sulle spiagge. Il sindaco ha annunciato che si sta valutando di prorogare di uno o due anni il diritto di superficie, attualmente in scadenza a fine anno. La decisione riguarda principalmente la gestione delle spiagge e la continuità del servizio di salvataggio. La richiesta sarà presentata alle autorità competenti nelle prossime settimane.

Sulle spiagge di Misano arriva la deroga per i bagnini. "Stiamo pensando di allungare di uno o due anni il diritto di superficie che scadrebbe a fine anno" premette il sindaco Fabrizio Piccioni. A conti fatti per i bagnini potrebbe essere un aiuto nel momento in cui si ritroveranno a partecipare ai bandi per il rinnovo delle concessioni balneari. A Misano la quasi totalità degli stabilimenti (tranne un paio) si trova per circa una metà su terreno comunale e per l’altra su area demaniale. "Per le aree demaniali, ovvero le aree con gli ombrelloni, andremo a bando come tutti i Comuni – riprende il sindaco Piccioni –. E nel farlo attendiamo che termini il percorso del bando-tipo, così da uniformarci a quanto sta emergendo in sede di discussione tra ministero e conferenza Stato-Regioni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Misano prepara la deroga per i bagnini Notizie correlate Spiagge al collasso: torna la deroga per bagnini minorenni entroBagnini Minorenni: La Deroga che Divide le Spiagge Italiane tra Emergenza e Sicurezza La possibilità di impiegare nuovamente assistenti bagnanti... Leggi anche: Ancora bagnini minorenni sulle spiagge: verso una nuova deroga alla legge del 2017