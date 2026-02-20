Ancora bagnini minorenni sulle spiagge | verso una nuova deroga alla legge del 2017

La presenza di bagnini minorenni sulle spiagge si ripete quest’anno, nonostante la legge del 2017 vieti il loro impiego. La causa è una nuova interpretazione che permette alcune eccezioni, suscitando polemiche tra gli addetti ai lavori. In alcune località, i gestori dichiarano di aver ottenuto autorizzazioni temporanee per rispettare le normative, ma i genitori dei giovani coinvolti chiedono maggiore chiarezza. La questione riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla normativa vigente nel settore. La situazione resta sotto osservazione delle autorità competenti.

Nuovo emendamento al decreto Milleproroghe, come nel 2025. «Necessario per la stagione». L'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti: «Pericoloso, da anni non si affrontano le criticità strutturali della professione» Un'altra stagione di dietrofront per quanto riguarda i minorenni impiegati nel servizio di salvataggio sulle spiagge. Un emendamento al decreto Milleproroghe, che dovrebbe diventare legge entro il 1° marzo, ha ristabilito la possibilità di impiegare minorenni come assistenti bagnanti anche nella stagione 2026, fino al 1 ottobre. Si tratta di un problema che si trascina da anni: dal 2017 la legge italiana prevede che quel lavoro debba essere svolto da maggiorenni, ma di anno in anno si è derogato alla legge, complice la carenza di personale.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

