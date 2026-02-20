Spiagge al collasso | torna la deroga per bagnini minorenni entro

La decisione di riaprire la possibilità di impiegare bagnini minorenni sulle spiagge italiane entro la prossima estate ha riacceso le discussioni tra operatori e associazioni. La norma, che permette ai minorenni di lavorare come assistenti bagnanti, ha già suscitato polemiche per i rischi legati alla sicurezza dei bagnanti. Quest’anno, alcune spiagge più affollate di sempre si trovano di fronte a una carenza di personale qualificato. La questione rimane aperta, mentre si cerca un equilibrio tra necessità e tutela.

Bagnini Minorenni: La Deroga che Divide le Spiagge Italiane tra Emergenza e Sicurezza. La possibilità di impiegare nuovamente assistenti bagnanti minorenni sulle spiagge italiane entro la stagione estiva 2026 è tornata a sollevare un dibattito acceso. Un emendamento al decreto Milleproroghe potrebbe consentire questa pratica, spinta dalla cronica carenza di personale qualificato, nonostante una legge del 2017 che imponeva l’impiego esclusivo di maggiorenni per garantire standard di sicurezza più elevati. La decisione riapre una questione complessa, che vede contrapposte aziende balneari, associazioni di categoria e il governo, con la sicurezza dei bagnanti al centro della discussione.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Ancora bagnini minorenni sulle spiagge: verso una nuova deroga alla legge del 2017 Leggi anche: Spiagge, Salvini al fianco dei bagnini: "Il decreto indennizzi ci sarà, l'Ue continua a dire no su tutto" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Erosione costiera ai massimi livelli a Ostia: non si salvano spiagge libere e passeggiata (VIDEO); Allarme sulla Valle Sacra: Machu Picchu a rischio collasso con questa nuova apertura. Dopo il collasso delle strutture balneari storiche, anche spiagge e passeggiata di Ponente stanno cedendo all'ennesima spallata del mare (VIDEO) - facebook.com facebook Danni del maltempo, l’allarme dei sindaci: «La Statale 195 in estate rischia il collasso» x.com