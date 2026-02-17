Val Tidone | Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia natura e tradizioni locali

La Valle Tidone registra un aumento di turisti grazie all’introduzione di oltre venti nuovi percorsi tra storia, natura e tradizioni locali. La regione punta su un turismo lento e sostenibile, invitando visitatori a scoprire i paesaggi tra Piacenza e Pavia a passo d’uomo. Da marzo a novembre, le escursioni guidate attraversano boschi, vigneti e borghi antichi, offrendo un modo diverso di vivere il territorio.

Val Tidone Lentamente: Cresce l'Offerta di Escursioni tra Piacenza e Pavia. La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline piacentine e pavesi, da marzo a novembre. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra le guide AIGAE e il Comitato Storico Culturale Val Tidone, punta a valorizzare il territorio attraverso un turismo lento e consapevole, unendo natura, storia e tradizioni locali. Un Modello di Turismo Sostenibile in Crescita. Dopo un 2025 caratterizzato da risultati positivi, gli organizzatori stanno ultimando i dettagli per la nuova edizione di "Val Tidone Lentamente".