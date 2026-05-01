Investire con la Zes Unica a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria

Giovedì 7 maggio si terrà a Foggia un evento organizzato da Confindustria intitolato “Investire con la Zes Unica”. All’incontro sarà presente il Coordinatore Nazionale, un avvocato esperto nel settore. L’appuntamento si concentrerà su questioni legate alle zone economiche speciali e alle opportunità di investimento che esse offrono. L’evento si svolgerà in un contesto di confronto tra rappresentanti delle imprese e autorità locali.

Salatto Presidente Confindustria: «Occasione importante per le aziende del Sud»Approfondimento sulle Zes, le Zone economiche speciali, partendo dalle opportunitàper le aziende intenzionate ad investire, dai tempi e dalle procedure da seguire perinvestimenti e nuove assunzioni. L’argomento è al centro del Forum promosso daConfindustria Foggia giovedì 7 maggio alle ore 15.30 nella sala Fantini alla presenzadi Giuseppe Romano, Coordinatore Nazionale della Zes Unica, Capo del Dipartimentoper il Sud. Previsti inoltre gli...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Investire con la Zes Unica”, a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv. Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria Notizie correlate “Credito Amico” focus sulla Zes Unica, Esposito (Confindustria): “Necessaria la banda larga”Tempo di lettura: 2 minutiIl tema delle infrastrutture immateriali per supportare lo sviluppo socio-economico è stato al centro del sesto... Elvana Gjata arriva in Italia: unica data il 10 maggio all’Unipol Forum di MilanoLa musica pop albanese si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi anche in Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ZES Unica 2026: Credito Imposta Fino al 60% per Investimenti Sud; ZES Unica: dai commercialisti una guida alle novità 2026; Accordo sulla Zes: la Bei rilancia sullo sviluppo del Sud; Investire con la Zes Unica, a Foggia il Forum Confindustria con Romano. ROMANO SALATTO Investire con la Zes Unica, a Foggia il Forum Confindustria con Romano. Salatto: Occasione importante per le aziende del SudGiuseppe Romano, Coordinatore Nazionale della ZES Unica, illustrerà le prospettive del nuovo assetto delle Zone Economiche Speciali. statoquotidiano.it L’occupazione cresce con la ZES UnicaRoma. Le aree della ZES Unica oggi rappresentano le più grandi opportunità di rilancio e di sviluppo per l’intero Mezzogiorno ... ilnautilus.it PARLIAMO DI ...ZES UNICA AGRICOLA ZES Unica Agricola: Aliquote Record (Fino all'85%) Mentre la ZES ordinaria ha aliquote più basse, la versione dedicata all'agricoltura e alla pesca nel Mezzogiorno è stata potenziata. 80% di Credito d'Imposta: Se l'inve - facebook.com facebook RT @CarolinaVarchi: Soddisfazione per i risultati della ZES unica in Sicilia: 180 iter conclusi (30 nel 2026), +78% tra 2024-2025 e oltre 2… x.com