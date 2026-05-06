Minoranza all’attacco | Sicurezza sul lavoro negata la commissione

Un rappresentante della minoranza torna a denunciare la mancanza di una commissione dedicata alla sicurezza sul lavoro, evidenziando che gli ispettori si sono recati presso il Comune di Granarolo. La questione viene sollevata dal consigliere di ‘Per Granarolo’, che ha ripetutamente fatto riferimento alla situazione, portando il tema all’attenzione pubblica. La presenza degli ispettori è stata confermata, ma non sono state ancora definite ulteriori iniziative ufficiali.

Ispettori in Comune a Granarolo: torna a parlarne il consigliere di minoranza di ‘Per Granarolo’, Giorgio Pancaldi (foto sopra). "Nel consiglio comunale del 29 aprile la maggioranza si è rifiutata di appoggiare la mozione presentata dal gruppo consigliare Per Granarolo riguardo l’istituzione di una commissione di indagine a seguito delle verifiche di vigili del fuoco e Asl che hanno interessato il municipio, il magazzino comunale e la biblioteca – dichiara Pancaldi –. La maggioranza, pur riconoscendo l’esistenza del problema, ha proposto che l’argomento venisse trattato dalla II Commissione Consigliare, in cambio del ritiro della mozione....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minoranza all’attacco: "Sicurezza sul lavoro, negata la commissione" Notizie correlate Caporalato e sicurezza sul lavoro, missione casertana per la commissione parlamentare d'inchiestaLunedì la visita al Centro Fernandes, martedì l'incontro con rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine in prefettura Missione... "Il paese chiede sicurezza". La minoranza all’attaccoPrima la rissa tra giovani in via Caselle, culminata a colpi di bottiglie, poi il furto in pieno giorno a una macchina dell’Ant in servizio per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Minoranza all’attacco: Sicurezza sul lavoro, negata la commissione; Il paese chiede sicurezza. La minoranza all’attacco; Viadana. Nuovo parco e McDonald’s, minoranza all’attacco: Scelta la zona sbagliata; Sommacampagna, l’allarme della minoranza su via Villanova: Così non è più sicurezza. Minoranza all’attacco: Sicurezza sul lavoro, negata la commissioneIspettori in Comune a Granarolo: torna a parlarne il consigliere di minoranza di ‘Per Granarolo’, Giorgio Pancaldi (foto sopra). Nel consiglio comunale del 29 aprile la maggioranza si è rifiutata di ... ilrestodelcarlino.it Il paese chiede sicurezza. La minoranza all’attaccoFdI: Risse tra giovani, auto vandalizzate: quali contromuisure in campo?. La vice sindaca Bonafè: Più controlli nei parchi e presto nuove telecamere. ilrestodelcarlino.it Il consigliere di minoranza critica la gestione comunale dopo l’addio del dirigente: “Clima difficile e obiettivi poco chiari” Leggi tutto - facebook.com facebook 25 aprile, Cazzullo: "Una minoranza aggressiva non aiuta la causa antifascista". #dimartedi x.com