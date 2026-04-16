Nel bilancio dell'ultimo anno, la Ferrovia Retica ha registrato un utile di 14,5 milioni di franchi, cifra che risulta superiore alle stime iniziali. Si tratta di un risultato che si avvicina ai record già raggiunti nel 2024, grazie a un aumento del numero di passeggeri. La compagnia ha mantenuto una situazione finanziaria stabile, confermando un andamento positivo rispetto agli anni precedenti.

Il bilancio della Ferrovia Retica per l’anno appena concluso mostra una solidità finanziaria che supera le previsioni, con un utile di 14,5 milioni di franchi che si allinea ai vertici raggiunti nel 2024. Il cuore pulsante di questo successo risiede nel trasporto dei passeggeri, un settore che ha spinto i ricavi netti a quota 147,2 milioni di franchi, segnando un incremento superiore al 12% rispetto alla gestione precedente. Se confrontiamo questi dati con il periodo pre-pandemico del 2019, quando le entrate si fermavano a 99 milioni, emerge una crescita complessiva che sfiora il 50% in soli sei anni. L’esplosione del flusso passeggeri e la sfida della puntualità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovia Retica: boom di passeggeri e utile record a 14,5 milioni

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