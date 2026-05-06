Le autorità legali hanno chiarito che non ci sono registrazioni di ricoveri per il bambino presso il San Raffaele o a Padova. Successivamente, sono state confermate le cure fornite nel centro di eccellenza di Boston. Nel frattempo, un rappresentante ha commentato le affermazioni fatte in precedenza riguardo ai medici italiani, sostenendo che le visite di esperti di fiducia sono state effettuate regolarmente in Italia.

I legali spiegano perché non risultano ricoveri del bambino al San Raffaele e a Padova. Poi le cure nel centro d’eccellenza di Boston. Arrivati i dossier dell’Interpol. In Uruguay, l’istituto per l’infanzia indaga sui protocolli. Massima collaborazione con la Procura generale di Milano. A poco più di una settimana dall’apertura del caso sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, i legali dell’ex consigliera regionale e di Giuseppe Cipriani, il professor Emanuele Fisicaro e l’avvocata Antonella Calcaterra, stanno fornendo agli uffici guidati da Francesca Nanni tutta la documentazione utile a chiarire i due punti centrali della vicenda: l’adozione del bambino in Uruguay e il profilo sanitario indicato nell’istanza di clemenza.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Minetti, l’attacco sui medici non tiene: «In Italia visite da esperti di fiducia»

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Temi più discussi: Minetti, l’attacco sui medici non tiene: In Italia visite da esperti di fiducia; Caso grazia Nicole Minetti, verifiche su autenticità della sentenza di adozione in Uruguay; Grazia a Nicole Minetti, la procura: Fatti gravi. Siamo stati diligenti, ma magari non perspicaci; Caso Nicole Minetti: la madre e l'operazione, le 'falle' nella richiesta di grazia.

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PER LA STAMPA DI REGIME LA MINETTI E' DIVENTATA UNA MAMMA QUALSIASI E CONDUCE UNA VITA NORMALE. DIMENTICATI I BUNGA BUNGA E IL "LOVE OF MY LIFE" - facebook.com facebook

Il caso #Minetti. I suoi legali smentiscono i fatti diffusi da 'Report' con l'intervista al giornalista Thomas Mackinson e annunciano la richiesta di danni. In Procura a Milano il vertice dei magistrati sull'adozione del bambino della coppia. Anna Maria Caresta #GR1 x.com