Nuovi accertamenti sul caso di Nicole Minetti Il bimbo visitato direttamente da medici di fiducia

Nuovi accertamenti sono stati avviati nel caso di Nicole Minetti, con il bambino adottato in Uruguay che è stato visitato da medici di fiducia scelti dai genitori. Secondo quanto si è appreso, Minetti e il suo compagno non si sono rivolti agli ospedali di Padova o al San Raffaele di Milano, ma hanno preferito consultare professionisti di loro fiducia che conoscevano. Le indagini sono in corso e riguardano anche i protocolli seguiti durante le visite mediche.

Per far visitare e avere un parere medico per il bambino adottato in Uruguay, Nicole Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani non si sarebbero rivolti direttamente agli ospedali di Padova e al San Raffaele di Milano, ma direttamente a professionisti di loro fiducia e che conoscevano. Il chiarimento, da quanto si apprende, sarebbe stato fornito dai legali della ex consigliera della Regione Lombardia alla procura generale che sta effettuando indagini integrative per verificare se la grazia concessale dal Colle sia fondata su atti veritieri. Il Quirinale ha chiesto attraverso il ministero della Giustizia nuovi accertamenti. Pur non essendo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovi accertamenti sul caso di Nicole Minetti. "Il bimbo visitato direttamente da medici di fiducia" Notizie correlate Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso MinettiIl ministero della Giustizia ha firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche, tutte... La Pg sul caso Minetti: "Con i nuovi accertamenti potremmo modificare il parere"La Procura Generale di Milano ha fatto partire «accertamenti» attraverso l’Interpol «a tutto campo e con urgenza» sul caso Minetti «su fatti indicati... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso Minetti; Grazia Minetti, lei si difende: 'Indebita esposizione di mio figlio'; Minetti: Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica Procura: Accertamenti urgenti; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive. Nuovi accertamenti sul caso di Nicole Minetti. Il bimbo visitato direttamente da medici di fiduciaChiarito il perché le valutazioni non risultano negli archivi degli ospedali coinvolti. La procura generale indaga sull'adozione e su eventuali procedimenti penali a carico dell'ex consigliera regiona ... msn.com Con il caso della grazia a Nicole Minetti, il ministero della Giustizia porta nuovi guai al governo MeloniUna pena totale di 3 anni e 11 mesi, accumulata con due diverse condanne: quella per peculato nel processo Rimborsopoli e per quella per favoreggiamento della prostituzione nel processo Ruby-bis. Ecco ... fanpage.it Nicole Minetti, la Procura di Milano verifica l'autenticità della sentenza dell'adozione del figlio in Uruguay - facebook.com facebook Chi è Nicole Minetti Il ritratto di Giorgio Mottola a diMartedì: “La gran cerimoniera del lato oscuro di Berlusconi” #Dimartedì x.com