Minaccia madre con coltelli e prende la sorella per il collo agguato in casa per mille euro | condannati figlio e fidanzata

Un uomo di 33 anni è stato condannato insieme alla fidanzata per aver aggredito la famiglia durante un episodio avvenuto in casa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato la madre con dei coltelli chiedendo mille euro per acquistare un materasso, e avrebbe preso la sorella per il collo. La vicenda si è svolta davanti agli occhi dei familiari, in un contesto di tensione scoppiata senza preavviso.

ANCONA – “Dammi mille euro per comprare un materasso”. Così, piombando in casa un 33enne avrebbe minacciato la madre brandendo anche dei coltelli. Davanti al rifiuto della donna l'avrebbe aggredita spalleggiato dalla fidanzata che lo incitava a continuare. Per la coppia ieri è arrivata una doppia.🔗 Leggi su Anconatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Assalto in casa per mille euro: madre minacciata con i coltelli, sorella presa al colloA processo un 33enne e la compagna per violazione di domicilio e lesioni aggravate: in aula il racconto choc delle due donne ferite ANCONA – Voleva... Si barrica in casa con il figlio minorenne e minaccia l’ex a Roma: “Dammi 20mila euro o non usciamo”Minacce e botte alla ex compagna anche davanti ai figli: "Se non torni con me ti ammazzo". Contenuti utili per approfondire Si parla di: Minacce con coltello e furto di energia elettrica, citato a giudizio un 26enne. Minaccia la madre con coltello e martello e le estorce 10 mila euro per comprare la droga: il gip lo manda in comunitàDal carcere agli arresti domiciliari in una comunità con braccialetto elettronico. Il gip Alberto Lippini ha accolto la richiesta dell'avvocato Antonio La Cola e ha sostituito la misura cautelare per ... agrigentonotizie.it Maltrattamenti in famiglia, minacce con coltelli: arrestato un 27enneCastellammare del Golfo – Nuovo caso di maltrattamenti in famiglia a Castellammare, dove i Carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo del Pubblico Ministero nei confronti di un 27enne di origine ... marsalalive.it