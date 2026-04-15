Si barrica in casa con il figlio minorenne e minaccia l'ex a Roma | Dammi 20mila euro o non usciamo
Un uomo si è chiuso in casa con il figlio minore a Roma, minacciando l'ex compagna e pretendendo 20 mila euro. La donna ha riferito di aver subito minacce e violenze anche davanti ai figli, con la richiesta di tornare con lui sotto la minaccia di ucciderla. La situazione si è protratta fino a quando le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione.
Minacce e botte alla ex compagna anche davanti ai figli: "Se non torni con me ti ammazzo". Poi si barrica in casa con il figlio minorenne per estorcerle 20mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere, tensione ad Aielli: sul posto i Carabinieri, isolata l’areaUn uomo si è barricato nella sua abitazione nel centro di Aielli (L'Aquila) e minaccia di farsi saltare in aria con un ordigno.
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