Si barrica in casa con il figlio minorenne e minaccia l'ex a Roma | Dammi 20mila euro o non usciamo

Un uomo si è chiuso in casa con il figlio minore a Roma, minacciando l'ex compagna e pretendendo 20 mila euro. La donna ha riferito di aver subito minacce e violenze anche davanti ai figli, con la richiesta di tornare con lui sotto la minaccia di ucciderla. La situazione si è protratta fino a quando le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione.