Assalto in casa per mille euro | madre minacciata con i coltelli sorella presa al collo

A Ancona, un uomo ha assaltato la casa dei suoi genitori chiedendo mille euro per comprare un materasso. Quando la madre ha rifiutato, l'uomo ha iniziato a minacciarla con coltelli, mentre la sorella è stata afferrata al collo. La fidanzata dell’uomo era presente e lo incoraggiava a proseguire con le minacce.

A processo un 33enne e la compagna per violazione di domicilio e lesioni aggravate: in aula il racconto choc delle due donne ferite ANCONA – Voleva mille euro per comprare un materasso ma davanti al rifiuto della madre sarebbe passato alle minacce, brandendo coltelli e facendosi spalleggiare dalla fidanzata che lo incitava a continuare. È quanto avvenuto il 6 agosto 2024 a Osimo. L’episodio è finito al centro di un processo davanti alla giudice Giulia Casiello. Imputati sono un 33enne osimano e la sua compagna dell’epoca, una 30enne di San Severino Marche, difesi dagli avvocati Roberto Gusmitta e Paolo Cecchetti. Devono rispondere di violazione di domicilio e tentata violenza privata in concorso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

