A Pisa, martedì 14 aprile, la polizia ha arrestato un uomo di 54 anni con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è scattato a seguito di segnalazioni di pedinamenti e minacce rivolte alla donna. L’uomo è stato condotto in questura e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda riguarda comportamenti persecutori che si sono protratti nel tempo.

La vittima, terrorizzata e prostrata, era stata costretta a limitare fortemente la propria vita. L'uomo era in possesso di un coltello a serramanico PISA – La polizia di Pisa lo scorso martedì (14 aprile) ha arrestato di un uomo italiano di 54 anni resosi responsabile del reato di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’attivita` in parola scaturiva da un intervento delle volanti della questura di Pisa, dopo una segnalazione al 112-Nua da parte della donna inseguita, ed e` stata portata a termine con totale sinergia dagli operatori della volante, della squadra violenza di genere della Squadra mobile e del commissariato di Pontedera, attentamente coordinati da un magistrato del gruppo specializzato istituito presso la procura della Repubblica di Pisa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pedinamenti e minacce alla ex: 54enne arrestato per stalking a Pisa

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