Arrestato 40enne ad Avellino | stalking minacce di morte e aggressione alla polizia

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Avellino dalla Polizia di Stato con l’accusa di stalking, minacce di morte e aggressione agli agenti. Durante l’irruzione, il soggetto ha opposto resistenza, ha portato un coltello e ha provocato danni all’automobile di servizio. L’arresto è stato effettuato dopo una serie di comportamenti violenti e intimidatori.

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 40enne per stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio. Immediatamente due Volanti si portavano rispettivamente una pattuglia presso l’abitazione della donna e l’altra si poneva al rintraccio dell’uomo. Nel mentre gli agenti tentavano di bloccare l’uomo, questi iniziava a minacciare di morte i poliziotti e colpiva due operatori con calci. Si rendeva necessario, per immobilizzare l’uomo, l’utilizzo dello spray oleoresin capsicum. Ma, nonostante ciò, il quarantenne danneggiava il finestrino della Volante e continuava a minacciare di morte i poliziotti, le loro mogli e la sua ex compagna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

