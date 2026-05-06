Minacce a scuola la svolta | chiesto il rinvio a giudizio per il docente

Un docente è stato formalmente chiamato a rispondere di minacce gravi rivolte a studenti e colleghi. Le accuse riguardano frasi minacciose, tra cui minacce di morte e riferimenti a incendi e scomparsa di persone. Sono state raccolte testimonianze e prove che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda ha attirato l’attenzione sul clima di tensione all’interno dell’istituto.

Parole pesanti come macigni. Minacce di morte, riferimenti a case da incendiare, a persone da “far sparire”, fino a evocare una presenza costante e invisibile: “siamo ovunque”. Per mesi quelle frasi hanno alimentato paura e sospetti tra docenti e dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez(Adnkronos) – Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, per traffico di... Chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannLa notizia, nell’aria da gennaio, quando era emerso che, nel dicembre 2025, il gip aveva disposto l’imputazione coatta, adesso è ufficiale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rapina e minacce con un coltello fuori dal Cerletti: tre studenti denunciati; Sicurezza nelle scuole, la Florida testa i droni contro le sparatorie; Rapina e minacce davanti a scuola a Conegliano: denunciati tre minorenni; Minaccia uno studente con una mannaia davanti a scuola, 14enne denunciato. Le minacce a scuola, la rissa in discoteca e i colpi di pistola: una notte di follia a CanicattìÈ un quadro allarmante quello che emerge dall’ultima inchiesta che ha portato all’arresto di tre ragazzini per un tentato omicidio ai danni di un diciannovenne ... grandangoloagrigento.it Attriti per questioni di cuore a Montecchio: 14enne minaccia un 16enne, poi entra a scuola con la mannaia nello zainoI carabinieri sono intervenuti in un istituto scolastico della Val d'Enza: il ragazzino è stato denunciato per minaccia e porto abusivo di armi ... gazzettadiparma.it Maria Teresa La Forgia e Caterina Villirillo hanno denunciato tutto https://www.lacnews24.it/cronaca/crotone-gogna-social-contro-due-candidate-insulti-minacce-su-tik-tok-e-una-richiesta-di-denaro-per-smettere-c356dhix - facebook.com facebook Minacce e stalking alla ex per mesi: 32enne arrestato x.com