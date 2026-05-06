Minacce a scuola la svolta | chiesto il rinvio a giudizio per il docente

Da genovatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente è stato formalmente chiamato a rispondere di minacce gravi rivolte a studenti e colleghi. Le accuse riguardano frasi minacciose, tra cui minacce di morte e riferimenti a incendi e scomparsa di persone. Sono state raccolte testimonianze e prove che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda ha attirato l’attenzione sul clima di tensione all’interno dell’istituto.

Parole pesanti come macigni. Minacce di morte, riferimenti a case da incendiare, a persone da “far sparire”, fino a evocare una presenza costante e invisibile: “siamo ovunque”. Per mesi quelle frasi hanno alimentato paura e sospetti tra docenti e dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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