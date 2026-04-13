Spagna chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez

Il giudice Juan Carlos Peinado ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per Begona Gomez, moglie di un esponente politico. La decisione arriva nel quadro di un procedimento giudiziario in corso. La donna è coinvolta in un'indagine che riguarda alcune questioni legate alla sua attività personale. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e fa seguito a un'istruttoria condotta dalla procura.

(Adnkronos) – Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, per traffico di influenze, corruzione, malversazioni e appropriazione indebita, accusandola di sfruttato la sua posizioni per avanzare la sua attività accademica, in particolare la posizione di direttrice di un master all'università Complutense di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati... Lady Sànchez nei guai: chiesto il rinvio a giudizio per corruzione per la moglie del premier spagnoloIl giudice istruttore spagnolo Juan Carlos Peinado ha chiuso l’inchiesta che coinvolge Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez,... Argomenti più discussi: Cellulari in carcere, chiesto il rinvio a giudizio per 46 persone; Confronto tra Ranieri e Gasperini, Friedkin pronti a intervenire; Meteo, arrivano i temporali (e la sabbia del Sahara). Allerta gialla in Emilia-Romagna; Maltempo, cede un’altra strada: Roseto Valfortore sempre più isolata: E’ il quarto giorno di paura. Furti di gioielli, blitz polizia tra Spagna e Italia: 4 arresti - VIDEO - facebook.com facebook Furti nelle gioiellerie di mezza Spagna: presa la banda, tutti residenti a Roma roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com