fortitudo inizia il tour de force primo esame il big match con pesaro

Se la si guarda da un punto di vista globale la rincorsa verso la massima serie potrebbe sembrare più di un’impresa. Pesaro, Cividale, Brindisi e Forlì sono infatti le prossime sfide lontano dal PalaDozza, posto che il trend al ‘Madison’ si mantenga quello di sempre nelle rimanenti Avellino (domenica) e Cremona (8 aprile): 15-1 fin qua, record di tutta la A2, e la sensazione che tutti i santi, anche in serate qualitativamente deficitarie al tiro (leggere le statistiche contro Rimini), in fin dei conti hanno sempre aiutato. Ma se c’è una lezione importante che coach Attilio Caja ha voluto impartire -a ragione-, quella è senz’altro il considerare un problema alla volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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