Milano titolare de L' Antica Pizzeria da Giulio Marco D' Andrea morto per infarto mentre serviva ai tavoli aveva 59 anni

Un uomo di 59 anni, titolare di una pizzeria a Milano, è morto improvvisamente per un infarto mentre stava servendo ai tavoli. L’uomo gestiva il locale insieme alla moglie, che si chiama Maria Antonietta Melfi, conosciuta come Mary. La tragedia è avvenuta durante l’orario di lavoro, senza che l’uomo fosse in condizioni di salute notevoli prima dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

D'Andrea gestiva il locale assieme alla moglie Maria Antonietta Melfi, conosciuta come Mary. L'Antica Pizzeria è stata fondata nel 1925 ed ha una storia quasi centenaria Il titolare de "L'Antica Pizzeria Da Giulio" a Milano, Marco D'Andrea, è morto per un infarto a 59 anni mentre serviva ai t.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, titolare de "L'Antica Pizzeria da Giulio" Marco D'Andrea morto per infarto mentre serviva ai tavoli, aveva 59 anni Notizie correlate Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei NavigliChiude, dopo 101 anni, un locale diventato simbolo del quartiere dei Navigli a Milano: l'Antica Pizzeria da Giulio, fondata nel 1925 in corso San... Milano, chiude la storica Pizzeria da Giulio: addio dopo 100 anni? Cosa scoprirai Cosa succederà al locale dopo la scomparsa della gestione storica? Perché la gestione di Mary è arrivata a questo punto? Chi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Gottardo, chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d’addio; Milano, da Giulio chiude dopo 101 anni: la pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E la social street fa la festa d'addio; Da Giulio-Antica pizzeria chiude dopo 101 anni. Affitto raddoppiato, lunedì l’addio; Chiude l’Antica pizzeria di 101 anni Affitto raddoppiato domani l’addio. Milano, «da Giulio» chiude dopo 101 anni: la pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E la social street fa la festa d'addioEra aperta in corso San Gottardo (con gestioni differenti nel corso dei decenni) dal 1925. Il saluto del quartiere a Maria Antonietta Melfi (Mary) al comando della pizzeria da quando il marito Marco m ... milano.corriere.it Milano, la festa d'addio del quartiere all'antica pizzeria Da Giulio. «Se ne vanno le botteghe storiche»Era aperta in corso San Gottardo (con gestioni differenti nel corso dei decenni) dal 1925. Il saluto del quartiere a Maria Antonietta Melfi (Mary). I locali acquistati da un ristorante asiatico ... milano.corriere.it Il Primo Maggio si festeggia con la pizza! Venerdì 1 maggio l'Antica Pizzeria Da Michele resta al tuo fianco: siamo aperti in tutte le sedi per rendere la tua festa ancora più gustosa. In particolare, per chi vuole godersi una pizza a qualsiasi ora: Caserta, Pom - facebook.com facebook